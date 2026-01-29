29 de janeiro de 2026
SUMARÉ

Polícia Militar apreende adolescente com meio quilo de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Jardim Cidade Nova, em Sumaré, suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Maria Aparecida Nascimento, região conhecida pela atuação de traficantes.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem carregando uma sacola plástica. Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e imobilizado a poucos metros de distância. Na busca pessoal, os militares encontraram com ele:

· R$ 282;

· Um aparelho celular;

· 472 gramas de maconha;

· 330 gramas de cocaína;

· 68 gramas de crack;

· 8 gramas de "ice" (cristal de metanfetamina);

· 13 unidades de lança-perfume.

O adolescente foi levado para a delegacia de polícia, onde ficou à disposição da Justiça. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

