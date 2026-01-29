Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Jardim Cidade Nova, em Sumaré, suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Maria Aparecida Nascimento, região conhecida pela atuação de traficantes.
Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem carregando uma sacola plástica. Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e imobilizado a poucos metros de distância. Na busca pessoal, os militares encontraram com ele:
· R$ 282;
· Um aparelho celular;
· 472 gramas de maconha;
· 330 gramas de cocaína;
· 68 gramas de crack;
· 8 gramas de "ice" (cristal de metanfetamina);
· 13 unidades de lança-perfume.
O adolescente foi levado para a delegacia de polícia, onde ficou à disposição da Justiça. O caso será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.