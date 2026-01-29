Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na última quarta-feira (28), no bairro Jardim Pansani, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante um patrulhamento de rotina na região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o relato da corporação, os guardas avistaram o indivíduo fumando o que parecia ser um cigarro de maconha em via pública. Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito desobedeceu à ordem de parada, iniciou uma tentativa de fuga a pé e descartou o objeto que consumia. Ele foi alcançado e abordado logo em seguida.
Confissão e Apreensão
Durante a revista pessoal, os guardas localizaram, no bolso de sua blusa de moletom, cinco kits contendo um total de 140 microtubos de cocaína. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 6,50 e dois celulares.
Em interrogatório preliminar, o homem confessou que estava a caminho de uma lanchonete no Jardim Santa Terezinha, onde pretendia comercializar as drogas. Sobre um dos aparelhos celulares, ele afirmou ter recebido como forma de pagamento por entorpecentes na noite anterior.
O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça. O segundo celular e os documentos do detido foram entregues à sua mãe.