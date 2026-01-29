Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na última quarta-feira (28), no bairro Jardim Pansani, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante um patrulhamento de rotina na região.

Segundo o relato da corporação, os guardas avistaram o indivíduo fumando o que parecia ser um cigarro de maconha em via pública. Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito desobedeceu à ordem de parada, iniciou uma tentativa de fuga a pé e descartou o objeto que consumia. Ele foi alcançado e abordado logo em seguida.

Confissão e Apreensão

Durante a revista pessoal, os guardas localizaram, no bolso de sua blusa de moletom, cinco kits contendo um total de 140 microtubos de cocaína. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 6,50 e dois celulares.