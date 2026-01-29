29 de janeiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Janeiro termina com temporal e queda de temperatura em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Tempestades com raios e ventos fortes podem ocorrer a qualquer momento; frente fria derruba temperaturas na sexta-feira, com máxima de 23°C.
RMC (Região Metropolitana de Campinas) se prepara para os próximos dias marcados por tempo instável e chuvas intensas. De acordo com as previsões meteorológicas, a chuva deve chegar de forma generalizada a partir da tarde desta quinta-feira (29) e persistir ao longo de toda a sexta-feira (30).

Os meteorologistas alertam para a possibilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de descargas elétricas (raios) e ventos intensos. Embora os fenômenos possam ocorrer a qualquer momento, o risco de temporais mais severos é maior durante os períodos noturnos.

Queda na temperatura

Enquanto na quinta-feira a máxima ainda pode atingir os 28°C, a chegada de uma frente fria trará uma queda sensível nos termômetros já na sexta-feira. A previsão indica que as temperaturas devem variar entre 18°C e 23°C ao longo do dia, proporcionando um alívio no calor, mas exigindo atenção redobrada com a visibilidade e pontos de alagamento.

As autoridades recomendam evitar áreas descampadas e locais sujeitos a inundações durante os períodos de chuva forte.

