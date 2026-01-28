28 de janeiro de 2026
POLÍTICA

Justiça arquiva investigações contra vereador Otto Alejandro (PL)

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/CMC
Ministério Público pediu o arquivamento do caso de violência doméstica e Justiça encerrou outros dois procedimentos criminais envolvendo o vereador de Campinas.
Ministério Público pediu o arquivamento do caso de violência doméstica e Justiça encerrou outros dois procedimentos criminais envolvendo o vereador de Campinas.

A Justiça encerrou as investigações criminais que envolviam o vereador Otto Alejandro (PL), de Campinas. O Portal Sampi Campinas teve acesso as decisões que dizem respeito a um caso de suposta violência doméstica e a dois outros episódios registrados como ocorrências criminais, todos arquivados sem apresentação de denúncia ou aplicação de punição.

No caso de violência doméstica, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito após a retratação da mulher que havia feito a denúncia. Segundo o MP, ela afirmou que não houve agressão física e declarou que não desejava seguir com o processo.

Além disso, o Ministério Público apontou que não foram reunidas provas independentes, como testemunhas ou laudos, que sustentassem a continuidade da investigação. Diante desse cenário, a Justiça concordou com o pedido e determinou o encerramento do inquérito.

A decisão não analisa se houve ou não crime, mas encerra a investigação por falta de elementos para levar o caso adiante. O processo só poderá ser reaberto se surgirem novas provas relevantes.

Nas redes sociais, Otto Alejandro declarou que a decisão confirma sua inocência. “Gratidão a todos que confiaram, apoiaram e acreditaram na verdade. Deus abençoe a todos e continue me guardando, me protegendo de todo mal”, disse  vereador.

Outros casos também encerrados

Além do inquérito por violência doméstica, outros dois procedimentos envolvendo o vereador também foram encerrados pela Justiça.

Em um deles, relacionado a uma confusão com um motorista de ônibus, o processo foi arquivado depois que a suposta vítima informou que não queria apresentar queixa. Como o prazo legal para essa manifestação expirou, a Justiça considerou o caso encerrado.

No outro episódio, ocorrido em um bar e envolvendo Guardas Municipais, a Justiça chegou à mesma conclusão: o prazo para dar continuidade ao processo havia passado, e o Ministério Público pediu o arquivamento. O juiz concordou e determinou o encerramento definitivo do caso.

Repercussão na Câmara

Agora fica a dúvida sobre os reflexos na Câmara Municipal de Campinas. Uma Comissão Processante foi aberta para apurar possível quebra de decoro parlamentar e decidiu, por dois votos a um, recomendar o arquivamento da denúncia.

Na época, a Câmara informou que a decisão da comissão ainda dependeria de votação em plenário, o que não ocorreu durante o recesso legislativo e, dessa forma, será o primeiro item a ser avaliado no retorno dos vereadores na próxima segunda-feira, dia 2. Também houve uma representação na Corregedoria da Casa, que trata de possíveis sanções administrativas.

Com o encerramento de todos os processos na esfera criminal, a defesa do vereador sustenta que não há mais base para a continuidade das apurações políticas.

 

