A Justiça encerrou as investigações criminais que envolviam o vereador Otto Alejandro (PL), de Campinas. O Portal Sampi Campinas teve acesso as decisões que dizem respeito a um caso de suposta violência doméstica e a dois outros episódios registrados como ocorrências criminais, todos arquivados sem apresentação de denúncia ou aplicação de punição.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No caso de violência doméstica, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito após a retratação da mulher que havia feito a denúncia. Segundo o MP, ela afirmou que não houve agressão física e declarou que não desejava seguir com o processo.
Além disso, o Ministério Público apontou que não foram reunidas provas independentes, como testemunhas ou laudos, que sustentassem a continuidade da investigação. Diante desse cenário, a Justiça concordou com o pedido e determinou o encerramento do inquérito.
A decisão não analisa se houve ou não crime, mas encerra a investigação por falta de elementos para levar o caso adiante. O processo só poderá ser reaberto se surgirem novas provas relevantes.
Nas redes sociais, Otto Alejandro declarou que a decisão confirma sua inocência. “Gratidão a todos que confiaram, apoiaram e acreditaram na verdade. Deus abençoe a todos e continue me guardando, me protegendo de todo mal”, disse vereador.
Outros casos também encerrados
Além do inquérito por violência doméstica, outros dois procedimentos envolvendo o vereador também foram encerrados pela Justiça.
Em um deles, relacionado a uma confusão com um motorista de ônibus, o processo foi arquivado depois que a suposta vítima informou que não queria apresentar queixa. Como o prazo legal para essa manifestação expirou, a Justiça considerou o caso encerrado.
No outro episódio, ocorrido em um bar e envolvendo Guardas Municipais, a Justiça chegou à mesma conclusão: o prazo para dar continuidade ao processo havia passado, e o Ministério Público pediu o arquivamento. O juiz concordou e determinou o encerramento definitivo do caso.
Repercussão na Câmara
Agora fica a dúvida sobre os reflexos na Câmara Municipal de Campinas. Uma Comissão Processante foi aberta para apurar possível quebra de decoro parlamentar e decidiu, por dois votos a um, recomendar o arquivamento da denúncia.
Na época, a Câmara informou que a decisão da comissão ainda dependeria de votação em plenário, o que não ocorreu durante o recesso legislativo e, dessa forma, será o primeiro item a ser avaliado no retorno dos vereadores na próxima segunda-feira, dia 2. Também houve uma representação na Corregedoria da Casa, que trata de possíveis sanções administrativas.
Com o encerramento de todos os processos na esfera criminal, a defesa do vereador sustenta que não há mais base para a continuidade das apurações políticas.