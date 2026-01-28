A Justiça encerrou as investigações criminais que envolviam o vereador Otto Alejandro (PL), de Campinas. O Portal Sampi Campinas teve acesso as decisões que dizem respeito a um caso de suposta violência doméstica e a dois outros episódios registrados como ocorrências criminais, todos arquivados sem apresentação de denúncia ou aplicação de punição.

No caso de violência doméstica, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito após a retratação da mulher que havia feito a denúncia. Segundo o MP, ela afirmou que não houve agressão física e declarou que não desejava seguir com o processo.

Além disso, o Ministério Público apontou que não foram reunidas provas independentes, como testemunhas ou laudos, que sustentassem a continuidade da investigação. Diante desse cenário, a Justiça concordou com o pedido e determinou o encerramento do inquérito.