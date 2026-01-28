Uma situação de risco no trânsito marcou a madrugada desta quarta-feira, 28 de janeiro, no bairro Vila Vitória, em Campinas. Durante patrulhamento de rotina, equipes da Guarda Municipal de Campinas perceberam uma Chevrolet Montana circulando acima da velocidade adequada para a via e com os faróis apagados.

Ao notar a irregularidade, os agentes sinalizaram para que o motorista parasse, utilizando luzes e sirene. O condutor, porém, seguiu em deslocamento, passando a dirigir de forma desordenada pelas ruas do bairro, o que aumentou o risco para a segurança viária.

Durante a tentativa de contenção, o veículo acabou colidindo com duas viaturas da Guarda Municipal que davam apoio à ação. Após o impacto, a equipe conseguiu realizar a abordagem e controlar a situação.