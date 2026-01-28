A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28 de janeiro, a Operação Usurpatio, com foco na apuração de um esquema de uso de documentos falsos para abertura de contas bancárias e obtenção de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A ação é conduzida pela delegacia da PF em Campinas.

De acordo com as investigações, um homem residente na cidade de São Paulo seria o responsável por fornecer documentos falsificados e orientar terceiros a abrir contas bancárias em nome de pessoas utilizadas como intermediárias. A partir dessas contas, eram contratados empréstimos de forma irregular, com posterior saque dos valores.

O rastreamento financeiro indicou que os recursos obtidos de maneira fraudulenta acabavam concentrados em uma conta vinculada ao próprio investigado, mantida em um banco digital. Durante a apuração, a Polícia Federal ouviu pessoas que participaram tanto do saque quanto das transferências dos valores.