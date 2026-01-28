A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28 de janeiro, a Operação Usurpatio, com foco na apuração de um esquema de uso de documentos falsos para abertura de contas bancárias e obtenção de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A ação é conduzida pela delegacia da PF em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com as investigações, um homem residente na cidade de São Paulo seria o responsável por fornecer documentos falsificados e orientar terceiros a abrir contas bancárias em nome de pessoas utilizadas como intermediárias. A partir dessas contas, eram contratados empréstimos de forma irregular, com posterior saque dos valores.
O rastreamento financeiro indicou que os recursos obtidos de maneira fraudulenta acabavam concentrados em uma conta vinculada ao próprio investigado, mantida em um banco digital. Durante a apuração, a Polícia Federal ouviu pessoas que participaram tanto do saque quanto das transferências dos valores.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, ambos relacionados ao investigado que reside na capital paulista. O objetivo é reunir novos elementos que permitam esclarecer a dinâmica do esquema e identificar eventuais outros envolvidos.
Em nota, a Polícia Federal destacou que tem observado aumento no uso de documentos falsos em atendimentos bancários, especialmente em agências da Caixa. Esse tipo de prática pode caracterizar crime de estelionato contra instituição financeira, previsto no artigo 171 do Código Penal, com penas que podem ultrapassar cinco anos de reclusão, além de multa.