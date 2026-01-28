Uma manifestação marcada para este domingo, 1º de fevereiro, vai reunir ativistas, protetores independentes e moradores de Campinas em protesto contra casos recentes de maus-tratos a animais que ganharam repercussão nacional e local. O ato convocado do pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal está previsto para começar às 9h, no Portão 1 do Parque Taquaral, um dos principais espaços públicos da cidade.

A mobilização tem como principal símbolo o caso do cão Orelha, animal comunitário da Praia Brava, em Florianópolis, que morreu após ser violentamente agredido no início de janeiro. O protesto também vai lembrar a morte de um cavalo que não recebeu socorro no bairro Gargantilha, em Campinas, episódio que também gerou indignação entre defensores da causa animal.

Organizadores do ato afirmam que a manifestação busca chamar atenção para a recorrência de casos de violência, negligência e impunidade, além de cobrar respostas mais firmes do poder público e das autoridades responsáveis pela fiscalização e punição dos crimes. O chamado é direcionado a ONGs, protetores, ativistas e cidadãos que defendem que a proteção animal deve fazer parte das políticas de uma cidade mais justa.

Caso Orelha