Uma manifestação marcada para este domingo, 1º de fevereiro, vai reunir ativistas, protetores independentes e moradores de Campinas em protesto contra casos recentes de maus-tratos a animais que ganharam repercussão nacional e local. O ato convocado do pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal está previsto para começar às 9h, no Portão 1 do Parque Taquaral, um dos principais espaços públicos da cidade.
A mobilização tem como principal símbolo o caso do cão Orelha, animal comunitário da Praia Brava, em Florianópolis, que morreu após ser violentamente agredido no início de janeiro. O protesto também vai lembrar a morte de um cavalo que não recebeu socorro no bairro Gargantilha, em Campinas, episódio que também gerou indignação entre defensores da causa animal.
Organizadores do ato afirmam que a manifestação busca chamar atenção para a recorrência de casos de violência, negligência e impunidade, além de cobrar respostas mais firmes do poder público e das autoridades responsáveis pela fiscalização e punição dos crimes. O chamado é direcionado a ONGs, protetores, ativistas e cidadãos que defendem que a proteção animal deve fazer parte das políticas de uma cidade mais justa.
Caso Orelha
O cão Orelha, com cerca de 10 anos, era conhecido por moradores da Praia Brava e vivia de forma comunitária, sendo alimentado e cuidado por pessoas da região. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o animal foi agredido no dia 4 de janeiro e encontrado ferido no dia seguinte, quando foi levado para atendimento veterinário. Exames periciais apontaram que ele sofreu um forte golpe na cabeça com objeto sólido, não localizado. Devido à gravidade das lesões, o cão foi submetido à eutanásia.
A investigação identificou quatro adolescentes suspeitos das agressões. Como parte do inquérito, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e ouviu mais de 20 pessoas, além de analisar mais de 72 horas de imagens de câmeras de monitoramento. A corporação também apura supostos episódios de coação a testemunhas, envolvendo familiares dos investigados.
Ainda segundo a polícia, outro cachorro comunitário da região, chamado Caramelo, também foi vítima do grupo, após ter sido jogado no mar. O animal conseguiu escapar e acabou sendo adotado. Por envolver menores de idade, os nomes dos suspeitos não foram divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mobilização em Campinas
Em Campinas, o ato pretende ampliar o debate sobre proteção animal, responsabilização dos agressores e fortalecimento de políticas públicas voltadas à causa. Para os organizadores, a manifestação representa um pedido coletivo por justiça, não apenas por Orelha, mas por todos os animais vítimas de violência.
“Chega de maus-tratos, negligência e impunidade. Chega de silêncio diante da dor animal”, afirma o texto de convocação divulgado nas redes sociais do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal.
A orientação é para que os participantes compareçam de forma pacífica, levando cartazes e mensagens de conscientização. A expectativa é de que o protesto reúna representantes de diferentes grupos ligados à causa animal e moradores sensibilizados pelos casos recentes.