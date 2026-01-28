28 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SAÚDE PÚBLICA

Com higiene precária, clínica é fechada e 43 pacientes removidos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Roberto Torrecilhas
Local em Jaguariúna abrigava 43 internos que foram transferidos para familiares; fiscalização constatou problemas de higiene e falta de documentação.
Local em Jaguariúna abrigava 43 internos que foram transferidos para familiares; fiscalização constatou problemas de higiene e falta de documentação.

Vigilância Sanitária de Jaguariúna determinou a interdição total de uma clínica de recuperação para dependentes químicos, localizada no bairro Tanquinho Velho, na manhã da última segunda-feira (26).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação fiscalizatória contou com o apoio da Guarda Municipal, do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A operação resultou na retirada de 43 internos que estavam no local; todos os pacientes foram previamente transferidos para a responsabilidade de seus familiares.

A decisão de interditar o estabelecimento foi tomada após a confirmação de graves irregularidades. Durante uma primeira vistoria, realizada em dezembro do ano passado, os fiscais constataram problemas estruturais, más condições de higiene e a falta de documentação regular da clínica. Diante das não-conformidades, o local foi autuado e multado, culminando na ordem de fechamento definitivo.

A administração municipal ressalta que a população pode colaborar denunciando estabelecimentos com possíveis irregularidades através do telefone 153, da Guarda Municipal, ou pelo Disque 100, canal nacional de denúncias anônimas.

Comentários

Comentários