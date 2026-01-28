A Vigilância Sanitária de Jaguariúna determinou a interdição total de uma clínica de recuperação para dependentes químicos, localizada no bairro Tanquinho Velho, na manhã da última segunda-feira (26).

A ação fiscalizatória contou com o apoio da Guarda Municipal, do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A operação resultou na retirada de 43 internos que estavam no local; todos os pacientes foram previamente transferidos para a responsabilidade de seus familiares.

A decisão de interditar o estabelecimento foi tomada após a confirmação de graves irregularidades. Durante uma primeira vistoria, realizada em dezembro do ano passado, os fiscais constataram problemas estruturais, más condições de higiene e a falta de documentação regular da clínica. Diante das não-conformidades, o local foi autuado e multado, culminando na ordem de fechamento definitivo.