28 de janeiro de 2026
VANGUARDA

Duas doses por ano: Campinas inicia nova era na prevenção ao HIV

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Medicamento injetável previne HIV com apenas duas doses anuais; estudo da Fiocruz no Centro de Referência local deve começar no primeiro semestre de 2026.
Campinas é uma das sete cidades brasileiras selecionadas pela Fiocruz para um estudo que pode viabilizar a oferta do lenacapavir no SUS (Sistema Único de Saúde). O medicamento é um injetável que previne a infecção por HIV com apenas duas aplicações por ano. O início do projeto no Centro de Referência local está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O estudo distribuirá 1.500 doses entre as unidades participantes para fornecer evidências científicas ao Ministério da Saúde sobre a incorporação da tecnologia. O atendimento em Campinas será por demanda espontânea no Centro de Referência (CR) em IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, seguindo critérios específicos de elegibilidade.

"O lenacapavir representa uma importante alternativa para pessoas que têm dificuldade de aderir ao uso diário de medicamentos", destacou Josué Lima, coordenador do Programa Municipal de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.

Como funciona?

Diferente da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) oral, que exige um comprimido diário, o lenacapavir é um antirretroviral de ação prolongada. Aplicado a cada seis meses por um profissional de saúde, ele impede a multiplicação do vírus no organismo, oferecendo proteção contínua.

A cidade de Campinas já é referência na área: oferece a PrEP oral desde 2018 e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) para emergências. Além disso, o município participa há um ano e meio de outro estudo da Fiocruz para avaliar o cabotegravir, injetável aplicado a cada dois meses.

