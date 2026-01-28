Campinas é uma das sete cidades brasileiras selecionadas pela Fiocruz para um estudo que pode viabilizar a oferta do lenacapavir no SUS (Sistema Único de Saúde). O medicamento é um injetável que previne a infecção por HIV com apenas duas aplicações por ano. O início do projeto no Centro de Referência local está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O estudo distribuirá 1.500 doses entre as unidades participantes para fornecer evidências científicas ao Ministério da Saúde sobre a incorporação da tecnologia. O atendimento em Campinas será por demanda espontânea no Centro de Referência (CR) em IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, seguindo critérios específicos de elegibilidade.

"O lenacapavir representa uma importante alternativa para pessoas que têm dificuldade de aderir ao uso diário de medicamentos", destacou Josué Lima, coordenador do Programa Municipal de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.

Como funciona?