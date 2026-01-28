28 de janeiro de 2026
ATAQUE

Guarda é esfaqueado no Terminal Rodoviário de Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Agente, de 60 anos, sofreu ferimento no antebraço e foi atendido no local. Suspeito, de 42 anos, alegou motivação por reclamação sobre abandono do município.
Um guarda municipal de 60 anos foi ferido com uma faca na tarde da última segunda-feira (26) no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana. O suspeito pela agressão, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante no local.

O incidente ocorreu por volta das 15h30, conforme registro no boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, o homem se aproximou do patrulheiro, iniciou uma discussão e, em seguida, sacou uma faca, atingindo o antebraço do agente. Para se defender do ataque, o guarda municipal utilizou sua tonfa (bastão de segurança).

O boletim de ocorrência também relata que o agressor proferiu ameaças de morte contra o patrulheiro durante a ação. Uma segunda equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e conseguiu prender o homem ainda nas dependências do terminal, apreendendo a arma branca utilizada.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito afirmou que foi ao terminal para reclamar de uma situação que chamou de "abandono do município". Ele alegou que a confusão começou após ser impedido de pegar uma garrafa de vinho.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, ameaça e porte de arma branca. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

