Um guarda municipal de 60 anos foi ferido com uma faca na tarde da última segunda-feira (26) no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana. O suspeito pela agressão, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante no local.

O incidente ocorreu por volta das 15h30, conforme registro no boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, o homem se aproximou do patrulheiro, iniciou uma discussão e, em seguida, sacou uma faca, atingindo o antebraço do agente. Para se defender do ataque, o guarda municipal utilizou sua tonfa (bastão de segurança).

O boletim de ocorrência também relata que o agressor proferiu ameaças de morte contra o patrulheiro durante a ação. Uma segunda equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e conseguiu prender o homem ainda nas dependências do terminal, apreendendo a arma branca utilizada.