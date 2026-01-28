Um homem de 47 anos foi preso em Cosmópolis, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar os próprios pais, um casal de idosos. O caso ocorreu no bairro Vila Nova. De acordo com o relato policial, os militares foram acionados para atender as vítimas, que se encontravam visivelmente abaladas.
O pai, de 81 anos, relatou que o filho compareceu ao estabelecimento comercial da família pela manhã e passou a proferir ameaças, além de praticar agressões verbais e psicológicas. O suspeito também tentou danificar o ambiente e a mobília na tentativa de coagir os idosos a lhe entregarem dinheiro.
Todas as ações ocorreram mesmo com uma medida protetiva em vigor, expedida pela Justiça, que proibia terminantemente o agressor de se aproximar dos pais.
Com as características do suspeito e informações sobre seu paradeiro, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizá-lo em seu local de trabalho. Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento ríspido, mas foi cientificado do descumprimento da ordem judicial e recebeu voz de prisão em flagrante. O acusado foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.