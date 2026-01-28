Um homem de 47 anos foi preso em Cosmópolis, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar os próprios pais, um casal de idosos. O caso ocorreu no bairro Vila Nova. De acordo com o relato policial, os militares foram acionados para atender as vítimas, que se encontravam visivelmente abaladas.

O pai, de 81 anos, relatou que o filho compareceu ao estabelecimento comercial da família pela manhã e passou a proferir ameaças, além de praticar agressões verbais e psicológicas. O suspeito também tentou danificar o ambiente e a mobília na tentativa de coagir os idosos a lhe entregarem dinheiro.

Todas as ações ocorreram mesmo com uma medida protetiva em vigor, expedida pela Justiça, que proibia terminantemente o agressor de se aproximar dos pais.