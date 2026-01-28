Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Mogi Guaçu. A ação faz parte da Operação Impacto Força Tática Matricial, realizada na última terça-feira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o relato policial, as equipes patrulhavam a Rua José Vicente Bueno quando avistaram um indivíduo em frente a uma casa. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fechar o portão e correu para o interior do imóvel carregando uma pochete.

Os policiais realizaram o acompanhamento e abordaram o suspeito no banheiro da residência. No momento da incursão, ele tentava abrir a pochete para despejar o conteúdo no vaso sanitário, mas foi interceptado pela equipe antes de concluir o descarte.

Droga e dinheiro apreendidos