Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Mogi Guaçu. A ação faz parte da Operação Impacto Força Tática Matricial, realizada na última terça-feira.
Segundo o relato policial, as equipes patrulhavam a Rua José Vicente Bueno quando avistaram um indivíduo em frente a uma casa. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fechar o portão e correu para o interior do imóvel carregando uma pochete.
Os policiais realizaram o acompanhamento e abordaram o suspeito no banheiro da residência. No momento da incursão, ele tentava abrir a pochete para despejar o conteúdo no vaso sanitário, mas foi interceptado pela equipe antes de concluir o descarte.
Droga e dinheiro apreendidos
Dentro da pochete, os militares encontraram um embrulho com 140 microtubos de cocaína. Em depoimento, o homem confessou que era responsável por armazenar e entregar os entorpecentes, além de gerenciar os valores das vendas.
O suspeito indicou onde o dinheiro estava guardado, resultando na apreensão de aproximadamente R$ 1.300,00 em espécie, localizados em um armário. O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde teve a prisão ratificada pela autoridade plantonista e permanece à disposição da Justiça.