PREVISÃO DO TEMPO

RMC tem alerta de chuva forte e máxima de 28°C nesta quarta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Precipitações começam de forma isolada pela manhã e ganham força no período da tarde. Máxima prevista é de 28°C.
A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar chuva durante todo o dia desta quarta-feira (28). Segundo a previsão meteorológica, as precipitações serão fracas e isoladas no período da manhã, mas ganham força e intensidade a partir da tarde.

As temperaturas, por outro lado, permanecem elevadas, com máxima prevista em torno de 28°C. Em resumo, o dia será marcado pela instabilidade, com a transição de chuvas leves matinais para temporais mais robustos no decorrer do dia.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

