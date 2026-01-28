A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar chuva durante todo o dia desta quarta-feira (28). Segundo a previsão meteorológica, as precipitações serão fracas e isoladas no período da manhã, mas ganham força e intensidade a partir da tarde.

As temperaturas, por outro lado, permanecem elevadas, com máxima prevista em torno de 28°C. Em resumo, o dia será marcado pela instabilidade, com a transição de chuvas leves matinais para temporais mais robustos no decorrer do dia.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).