O aumento dos registros de violência contra mulheres em Campinas acendeu um sinal de alerta na administração municipal. Entre 2023 e 2024, as notificações cresceram 12%, passando de 1.585 para 1.777 casos, segundo o Sistema de Notificação de Violência (Sisnov). Diante desse cenário, o município estruturou um novo conjunto de medidas para reforçar a prevenção, o acolhimento e a proteção das vítimas, com ações distribuídas por diferentes áreas do poder público.
O planejamento foi apresentado nesta terça-feira, 27 de janeiro, e reúne iniciativas que vão da segurança pública ao uso de tecnologia, passando por educação, saúde, assistência social, cultura e desenvolvimento econômico. A coordenação ficará concentrada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, responsável por articular a execução das ações.
Durante o anúncio, o prefeito Dário Saadi afirmou que o objetivo é atuar de forma contínua sobre os indicadores. “Campinas está iniciando novas ações para tentar reduzir indicadores da violência de forma contínua. É um compromisso de governo a valorização e a proteção das mulheres”, disse.
Uma das frentes prevê o uso de inteligência artificial. A ideia é lançar um chamamento público, em ambiente de sandbox regulatório, para desenvolver uma ferramenta capaz de identificar situações de risco de violência contra mulheres, antes que elas se agravem. O modelo permitirá testes controlados da tecnologia, sem contratação imediata.
Proteção social mais rápida
Divulgação/PMC
Na área social, uma das mudanças mais sensíveis é a redução do prazo para concessão do auxílio-moradia a mulheres em situação de violência. O tempo de espera cai de 30 para 15 dias, contados a partir da solicitação no Creas. O benefício mensal é de R$ 994,31, com duração inicial de seis meses, podendo chegar a um ano.
Os números mostram crescimento contínuo da demanda: 37 concessões em 2023, 75 em 2024 e 102 em 2025. Para a gestão, o aumento indica tanto maior procura quanto confiança na política pública.
Outra aposta está na prevenção desde a base escolar. A partir deste ano, profissionais que atuam em 429 escolas municipais e estaduais terão acesso a formação on-line sobre equidade de gênero e prevenção da violência. O plano pedagógico de 2026 também deve incorporar esse conteúdo nas salas de aula, com debates sobre masculinidades, concursos de redação e atividades adaptadas a diferentes faixas etárias.
Na rede de saúde, o foco será identificar sinais de violência logo nos primeiros atendimentos. A capacitação começa com um mapeamento regional em março e prevê um curso on-line, a partir de agosto, para cerca de 3,2 mil profissionais da atenção primária. A certificação estará ligada à progressão de carreira, como forma de garantir adesão.
Segurança com atuação integrada
No campo da segurança, o plano prevê a criação de um grupo executivo permanente, reunindo Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, com atuação voltada à análise de dados, monitoramento de ocorrências e planejamento de ações conjuntas. A proposta inclui força-tarefa especializada e troca sistemática de informações para resposta mais rápida aos casos.
A estratégia também alcança eventos de grande porte. Durante o Carnaval, serão distribuídos protetores de copo, para reduzir riscos de adulteração de bebidas, e mantida a tenda contra o assédio, espaço de acolhimento e orientação para vítimas. A iniciativa deve se repetir em outros eventos públicos ao longo do ano.
Para a secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herrmann, o enfrentamento exige articulação constante. “A atuação precisa ser integrada, contínua e intersetorial, para que a prevenção, o acolhimento e a reconstrução da autonomia estejam presentes em toda a rede pública”, afirmou.
Entre 2019 e 2024, Campinas registrou 6.818 notificações de violência contra mulheres adultas. Em 42,1% dos casos, o agressor era cônjuge ou ex-cônjuge da vítima, o que reforça o caráter estrutural do problema.