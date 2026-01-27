O aumento dos registros de violência contra mulheres em Campinas acendeu um sinal de alerta na administração municipal. Entre 2023 e 2024, as notificações cresceram 12%, passando de 1.585 para 1.777 casos, segundo o Sistema de Notificação de Violência (Sisnov). Diante desse cenário, o município estruturou um novo conjunto de medidas para reforçar a prevenção, o acolhimento e a proteção das vítimas, com ações distribuídas por diferentes áreas do poder público.

O planejamento foi apresentado nesta terça-feira, 27 de janeiro, e reúne iniciativas que vão da segurança pública ao uso de tecnologia, passando por educação, saúde, assistência social, cultura e desenvolvimento econômico. A coordenação ficará concentrada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, responsável por articular a execução das ações.

Durante o anúncio, o prefeito Dário Saadi afirmou que o objetivo é atuar de forma contínua sobre os indicadores. “Campinas está iniciando novas ações para tentar reduzir indicadores da violência de forma contínua. É um compromisso de governo a valorização e a proteção das mulheres”, disse.