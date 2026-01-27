Um homem foi multado em R$ 1.996 pela Prefeitura de Mogi Guaçu, após ser flagrado descartando entulho e materiais inservíveis em uma rua do Jardim Sakaida. O valor da autuação corresponde a 400 UFIMs (Unidades Fiscais do Município).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A infração foi registrada na segunda-feira (26) pela Divisão de Fiscalização, com base em uma denúncia anexada com vídeo. Nas imagens, enviadas por uma moradora aos canais oficiais da administração municipal, é possível ver o homem despejando madeira e outros resíduos de uma carretinha acoplada a um veículo, em um ponto já conhecido por descartes irregulares. A placa do carro foi identificada e utilizada para a autuação.

Além da multa, o responsável foi notificado e tem até esta terça-feira (27) para remover todo o material despejado irregularmente. Ele ainda dispõe de 15 dias para apresentar recurso contra a penalidade. Caso a multa seja mantida, o pagamento deve ser realizado em até 30 dias, sob risco de acréscimo de juros e multas por atraso.