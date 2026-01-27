27 de janeiro de 2026
Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Rua do Jardim São Francisco terá bloqueio temporário nesta quarta-feira para intervenção na rede de gás, com desvio por vias do entorno.
Um trecho da Rua Irene Palma, no Jardim São Francisco, região do Distrito do Ouro Verde, será fechado ao tráfego de veículos nesta quarta-feira, dia 28, para a realização de obras na rede de gás. A interdição ocorre das 9h às 17h, conforme programação da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.

O bloqueio atende a uma solicitação da Comgás e será realizado na altura do número 317, no trecho compreendido entre as ruas Jaçanã e João Antônio de Menezes. A intervenção é necessária para serviços técnicos na infraestrutura de gás da via.

Durante o período das obras, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas pelas ruas do entorno, como Jaçanã, Sara Cândido Rodrigues, Thomaz Bergamo, Alaor Côrrea Telles e Armando Frederico Renganeschi.

Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec estarão no local para monitorar a circulação e orientar os condutores, minimizando impactos no trânsito da região. A empresa informa que a operação pode ser suspensa ou alterada, caso haja mudanças nas condições climáticas.

