Um trecho da Rua Irene Palma, no Jardim São Francisco, região do Distrito do Ouro Verde, será fechado ao tráfego de veículos nesta quarta-feira, dia 28, para a realização de obras na rede de gás. A interdição ocorre das 9h às 17h, conforme programação da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio atende a uma solicitação da Comgás e será realizado na altura do número 317, no trecho compreendido entre as ruas Jaçanã e João Antônio de Menezes. A intervenção é necessária para serviços técnicos na infraestrutura de gás da via.

Durante o período das obras, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas pelas ruas do entorno, como Jaçanã, Sara Cândido Rodrigues, Thomaz Bergamo, Alaor Côrrea Telles e Armando Frederico Renganeschi.