Durante o período de Carnaval, o Hemocentro da Unicamp e seus postos de coleta colocam em prática uma campanha especial para reforçar a importância da doação de sangue em uma época tradicionalmente marcada pela queda no número de voluntários. A iniciativa acontece entre 27 de janeiro e 17 de fevereiro e propõe uma mobilização simbólica, afetiva e coletiva.

A ação convida cada doador a deixar uma marca visível de solidariedade. Após a doação, o participante recebe uma lantejoula vermelha, que deve ser colada em um mural instalado no local. Ao longo dos dias, o cartaz vai ganhando cor, representando que cada bolsa de sangue doada leva vida, esperança e alegria a quem depende desse gesto.

Com a participação sucessiva dos doadores, o mural se transforma em uma construção coletiva, permitindo que voluntários, funcionários e visitantes acompanhem visualmente o impacto das doações. A proposta é mostrar que, embora a doação seja um ato individual, o resultado é sempre coletivo.