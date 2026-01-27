Durante o período de Carnaval, o Hemocentro da Unicamp e seus postos de coleta colocam em prática uma campanha especial para reforçar a importância da doação de sangue em uma época tradicionalmente marcada pela queda no número de voluntários. A iniciativa acontece entre 27 de janeiro e 17 de fevereiro e propõe uma mobilização simbólica, afetiva e coletiva.
A ação convida cada doador a deixar uma marca visível de solidariedade. Após a doação, o participante recebe uma lantejoula vermelha, que deve ser colada em um mural instalado no local. Ao longo dos dias, o cartaz vai ganhando cor, representando que cada bolsa de sangue doada leva vida, esperança e alegria a quem depende desse gesto.
Com a participação sucessiva dos doadores, o mural se transforma em uma construção coletiva, permitindo que voluntários, funcionários e visitantes acompanhem visualmente o impacto das doações. A proposta é mostrar que, embora a doação seja um ato individual, o resultado é sempre coletivo.
Além do caráter simbólico, a campanha busca chamar a atenção para a necessidade de manter os estoques de sangue em níveis adequados durante o Carnaval, período em que a demanda costuma aumentar e as doações diminuem. Para ampliar o alcance da mensagem, a ação conta com apoio na divulgação das prefeituras das cidades onde há postos de coleta, além de parcerias com blocos tradicionais de Carnaval, ampliando o contato com diferentes públicos.
Com criatividade e engajamento, o Hemocentro reforça que a solidariedade não entra em recesso durante a folia e que cada gesto, por menor que pareça, pode ajudar a salvar vidas.
Onde doar
- Hemocentro da Unicamp: segunda a sábado, das 7h30 às 15h
- Hospital Mário Gatti: segunda a sábado, das 7h30 às 15h
- Hospital Estadual de Sumaré: segunda a sábado, das 7h30 às 12h
- Hemonúcleo de Piracicaba: segunda a sexta, das 7h30 às 13h; sábado, das 7h30 às 12h
- PoCER Indaiatuba: toda segunda-feira (exceto feriados), das 8h30 às 12h