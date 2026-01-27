A Orquestra Sinfônica de Campinas inicia 2026 com uma agenda simbólica. Dois concertos gratuitos, programados para fevereiro, vão marcar a despedida do maestro Carlos Prazeres da regência titular, encerrando um ciclo iniciado em maio de 2022 e que ampliou a presença da música sinfônica na cidade.
As apresentações acontecem nos dias 12 e 28 de fevereiro e integram o calendário final de Prazeres à frente da Orquestra. Mais do que a retomada das atividades após o recesso, os concertos funcionam como um gesto de encerramento artístico, reunindo repertórios que dialogam com a música de concerto e a canção popular brasileira — marcas do período do maestro em Campinas.
O primeiro concerto será no dia 12 de fevereiro, às 20h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, no Centro de Convivência Cultural. Com o programa “Bach em Pessoa”, a apresentação propõe o encontro entre a obra de Johann Sebastian Bach e textos de Fernando Pessoa. A soprano Marília Vargas participa como solista, com leitura de poemas pela atriz Bárbara Elioddoro, sob regência de Carlos Prazeres. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.
Já no dia 28 de fevereiro, às 18h30, a despedida ganha contornos populares e ao ar livre. A Orquestra se apresenta na Concha Acústica do Taquaral com o concerto “Belchior Sinfônico – 80 anos”, homenagem ao cantor e compositor cearense. O espetáculo contará com as participações do cantor João Cavalcanti e do acordeonista Marcelo Caldi, novamente sob a batuta de Prazeres.
O maestro anunciou sua saída em dezembro de 2025, encerrando um período de mais de três anos marcado pela aproximação com novos públicos, pela ocupação de diferentes espaços culturais da cidade e por programas que buscaram ampliar o diálogo da música sinfônica com outras linguagens artísticas. Os concertos de fevereiro funcionam, assim, como um agradecimento ao público e aos músicos, além de um fechamento simbólico desse ciclo.
Com a despedida, será iniciado o processo para a escolha do novo regente titular e diretor artístico da Orquestra, conforme prevê o regimento interno. A definição ocorrerá a partir de uma escuta interna conduzida pela Associação dos Músicos, que resultará em uma lista de nomes a ser encaminhada ao Executivo municipal.
A temporada oficial da Orquestra Sinfônica de Campinas em 2026 está prevista para começar no dia 28 de março, com programa ainda a ser divulgado. Até lá, fevereiro se consolida como um mês de transição, marcado pela emoção da despedida e pelo encerramento de uma fase importante na história recente da Sinfônica.