A Orquestra Sinfônica de Campinas inicia 2026 com uma agenda simbólica. Dois concertos gratuitos, programados para fevereiro, vão marcar a despedida do maestro Carlos Prazeres da regência titular, encerrando um ciclo iniciado em maio de 2022 e que ampliou a presença da música sinfônica na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As apresentações acontecem nos dias 12 e 28 de fevereiro e integram o calendário final de Prazeres à frente da Orquestra. Mais do que a retomada das atividades após o recesso, os concertos funcionam como um gesto de encerramento artístico, reunindo repertórios que dialogam com a música de concerto e a canção popular brasileira — marcas do período do maestro em Campinas.

O primeiro concerto será no dia 12 de fevereiro, às 20h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, no Centro de Convivência Cultural. Com o programa “Bach em Pessoa”, a apresentação propõe o encontro entre a obra de Johann Sebastian Bach e textos de Fernando Pessoa. A soprano Marília Vargas participa como solista, com leitura de poemas pela atriz Bárbara Elioddoro, sob regência de Carlos Prazeres. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.