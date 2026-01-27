O Centro de Campinas concentrou 155 das 299 abordagens realizadas pelo Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua entre 19 e 23 de janeiro, segundo balanço divulgado pela Prefeitura. O entorno da região central registrou 58 atendimentos, enquanto 41 pessoas buscaram apoio diretamente na sede do serviço ao longo da semana.
As equipes realizaram escutas qualificadas, orientações e encaminhamentos para diferentes políticas públicas. A atuação ocorreu de forma integrada com a rede municipal e estadual, envolvendo serviços de saúde, assistência social e regularização documental. Entre os principais parceiros estiveram o Consultório na Rua, unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) — incluindo o CAPS Álcool e Drogas —, a Defensoria Pública do Estado, o Albergue Municipal, além de atendimentos e agendamentos no Programa Poupatempo e no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt para emissão da Carteira de Identidade Nacional.
No Centro, além das 155 abordagens, houve acompanhamentos de caso, atualização do Cadastro Único e encaminhamentos ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). As equipes também forneceram passes para deslocamento, articularam consultas em unidades básicas de saúde e, quando necessário, fizeram contato com familiares. Em situações de urgência, o SAMU foi acionado.
No entorno da região central, foram contabilizadas 58 abordagens e oito atendimentos na sede. Houve acompanhamento de processos de documentação, atividades de acolhimento em grupo — com música e crochê — e registros de demandas encaminhadas pela Central 156.
Atuação por regiões
Na Região Sul, o serviço registrou 39 abordagens, 35 articulações com a rede e 12 buscas ativas, além de 12 atendimentos na sede, com encaminhamentos para Defensoria, Cadastro Único, Centro POP e acolhimento institucional.
Na Região Norte, ocorreram 28 abordagens em diferentes bairros e horários, com buscas ativas, encaminhamentos ao Cadastro Único, contatos com o albergue municipal e solicitações de certidões via Centro de Integração da Cidadania (CIC).
Na Região Leste, foram 10 abordagens, com acompanhamento ao Instituto de Identificação e agendamentos no Poupatempo. Já a Região Noroeste contabilizou oito abordagens e duas buscas ativas, além de articulações com o CAPS Álcool e Drogas Antônio Orlando e mapeamento territorial.
Na Região Sudoeste, houve uma abordagem e uma busca ativa, com contato familiar, agendamento de documentação e mapeamento social. Durante o período, o CIC também recebeu pedidos e realizou retiradas de certidões, além de encaminhamentos ao Cartório de Registro Civil e à Junta do Serviço Militar. As equipes ainda registraram solicitações do Cartão Nutrir, benefício municipal de segurança alimentar.
A população pode solicitar abordagens e encaminhamentos por meio da Central 156, serviço telefônico da Prefeitura de Campinas.