O Centro de Campinas concentrou 155 das 299 abordagens realizadas pelo Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua entre 19 e 23 de janeiro, segundo balanço divulgado pela Prefeitura. O entorno da região central registrou 58 atendimentos, enquanto 41 pessoas buscaram apoio diretamente na sede do serviço ao longo da semana.

As equipes realizaram escutas qualificadas, orientações e encaminhamentos para diferentes políticas públicas. A atuação ocorreu de forma integrada com a rede municipal e estadual, envolvendo serviços de saúde, assistência social e regularização documental. Entre os principais parceiros estiveram o Consultório na Rua, unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) — incluindo o CAPS Álcool e Drogas —, a Defensoria Pública do Estado, o Albergue Municipal, além de atendimentos e agendamentos no Programa Poupatempo e no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt para emissão da Carteira de Identidade Nacional.

No Centro, além das 155 abordagens, houve acompanhamentos de caso, atualização do Cadastro Único e encaminhamentos ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). As equipes também forneceram passes para deslocamento, articularam consultas em unidades básicas de saúde e, quando necessário, fizeram contato com familiares. Em situações de urgência, o SAMU foi acionado.