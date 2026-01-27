A Orquestra Sinfônica Jovem de Indaiatuba (OSJI) está com as inscrições abertas para um novo processo seletivo. Jovens instrumentistas, com idades entre 12 e 30 anos, têm até o dia 5 de fevereiro para garantir sua participação. O edital contempla todas as vagas de uma orquestra sinfônica, incluindo cordas, madeiras, metais e percussão.

Sob a regência do maestro Anderson Vargas, a OSJI atua como uma orquestra-escola, focada não apenas no aprimoramento técnico, mas também no desenvolvimento artístico, educacional e humano. Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina de uma orquestra, com prática de conjunto, estudo de repertório sinfônico e apresentações públicas.

Como funciona o processo seletivo

A seleção será realizada em duas etapas: