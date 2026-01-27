A Orquestra Sinfônica Jovem de Indaiatuba (OSJI) está com as inscrições abertas para um novo processo seletivo. Jovens instrumentistas, com idades entre 12 e 30 anos, têm até o dia 5 de fevereiro para garantir sua participação. O edital contempla todas as vagas de uma orquestra sinfônica, incluindo cordas, madeiras, metais e percussão.
Sob a regência do maestro Anderson Vargas, a OSJI atua como uma orquestra-escola, focada não apenas no aprimoramento técnico, mas também no desenvolvimento artístico, educacional e humano. Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina de uma orquestra, com prática de conjunto, estudo de repertório sinfônico e apresentações públicas.
Como funciona o processo seletivo
A seleção será realizada em duas etapas:
Inscrição e Vídeo: Os candidatos devem preencher o formulário online e enviar um vídeo de até 5 minutos executando uma peça de livre escolha.
Audição Presencial: Os aprovados na primeira fase farão uma audição no dia 9 de fevereiro, no Centro Cultural Wanderley Peres, onde executarão uma peça de confronto.
O resultado final está previsto para 11 de fevereiro, com o início das atividades marcado para o dia 16 do mesmo mês.
Tradição e Formação Musical
Fundada em 2003 pelo maestro Paulo de Paula, a OSJI consolidou-se como o principal grupo orquestral jovem da cidade. Funcionando como um braço de formação da Escola de Música e da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, a iniciativa já possibilitou o desenvolvimento musical de centenas de jovens. Atualmente, o grupo conta com a orientação de monitores profissionais durante ensaios e concertos.