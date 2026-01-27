A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, na tarde do último domingo (25), um veículo que acumulava uma dívida de quase R$ 55 mil com o poder público. Durante uma abordagem na Rodovia SP-340, em Campinas, os policiais descobriram que o carro possuía 566 evasões de pedágio não pagas e mais de trezentas multas de trânsito em aberto.

A ação ocorreu por volta das 18h30, no km 120 da SP-340, sentido sul. Os militares pararam um GM Onix 2020, de Hortolândia, para uma fiscalização de rotina. Ao consultar os sistemas, a situação se revelou grave. O licenciamento do veículo estava vencido desde 2024. No entanto, os dados mais alarmantes vieram a seguir: o automóvel foi flagrado 566 vezes evitando o pagamento de pedágios na concessionária Renovias, gerando uma dívida de aproximadamente R$ 10 mil só em tarifas.

Além disso, o condutor acumulava 316 multas de trânsito não quitadas, que somavam a expressiva quantia de R$ 44.707. O carro também apresentava más condições: para-brisa trincado e película escura irregular nos vidros, o que rendeu novas autuações.