Um empresário foi preso em flagrante na segunda-feira (26) em Campinas, suspeito de chefiar uma rede de distribuição e venda clandestina de medicamentos controlados. A ação, cumprida no Parque Residencial Dom Pedro II, revelou um esquema sofisticado que desviava produtos de farmácias e os revendia sem exigência de receita médica.
Dentro da residência do investigado, os policiais se depararam com um cenário que funcionava como um depósito ilegal. Foram apreendidos milhares de unidades de medicamentos, incluindo anabolizantes, antibióticos, antidepressivos e calmantes – todos de venda controlada.
A operação também encontrou centenas de atestados médicos falsificados e diversos carimbos de médicos e clínicas, usados para dar aparência de legalidade ao esquema.
De acordo com as investigações, os remédios eram primeiramente desviados de farmácias e estocados na casa do empresário, que atuava como centro de distribuição. Por fim, os produtos seguiam para estabelecimentos comerciais que realizavam a venda final ao público, burlando a necessidade de prescrição profissional e gerando grave risco à saúde pública.
O empresário foi conduzido à delegacia, autuado pelos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos e comércio ilegal de medicamentos. Ele permanece à disposição da Justiça.
As investigações continuam para mapear toda a rede criminosa, identificar os estabelecimentos envolvidos e apurar a origem exata dos medicamentos e a extensão das operações.