Um empresário foi preso em flagrante na segunda-feira (26) em Campinas, suspeito de chefiar uma rede de distribuição e venda clandestina de medicamentos controlados. A ação, cumprida no Parque Residencial Dom Pedro II, revelou um esquema sofisticado que desviava produtos de farmácias e os revendia sem exigência de receita médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Dentro da residência do investigado, os policiais se depararam com um cenário que funcionava como um depósito ilegal. Foram apreendidos milhares de unidades de medicamentos, incluindo anabolizantes, antibióticos, antidepressivos e calmantes – todos de venda controlada.

A operação também encontrou centenas de atestados médicos falsificados e diversos carimbos de médicos e clínicas, usados para dar aparência de legalidade ao esquema.