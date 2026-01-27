Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Campinas transportando 25 quilos de cocaína, mais de 20 mil comprimidos de medicamentos controlados e uma grande quantidade de cigarros e injeções para emagrecer. A prisão aconteceu em um posto de combustível na Rodovia Fernão Dias, em Atibaia. Segundo as investigações, a carga ilegal, encontrada dentro de uma van, seria levada para o estado da Paraíba.

A operação foi realizada por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas. Além da cocaína e dos medicamentos controlados, os agentes apreenderam 1 mil maços de cigarro e 10 caixas de injeções para emagrecer sem procedência legal.

A ação policial foi deflagrada após investigações e o veículo foi interceptado em um posto de gasolina às margens da Rodovia Fernão Dias, principal ligação entre São Paulo e Minas Gerais.