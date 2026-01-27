Uma mulher de 60 anos morreu na noite de domingo (25), vítima de um grave atropelamento ocorrido no sábado em Mogi Mirim. Ela foi atingida enquanto caminhava pela calçada, nas proximidades do Fórum da cidade. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso horas depois, com o carro escondido em sua residência e a placa adulterada com fita isolante.

"Com profundo pesar, a Funerária Mogiana comunica o falecimento de Maria Julia Perez do Amaral Biazotto. Que a saudade seja abraçada pela serenidade e pelo carinho daqueles que o amam", informou a nota oficial.

O caso veio à tona após um chamado do hospital à Polícia Militar, que alertou sobre a gravidade do estado da vítima. Apesar das lesões iniciais, a idosa, que estava consciente no momento do socorro, conseguiu relatar aos policiais que foi surpreendida pelo veículo enquanto caminhava tranquilamente pela calçada.