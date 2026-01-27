Uma mulher de 60 anos morreu na noite de domingo (25), vítima de um grave atropelamento ocorrido no sábado em Mogi Mirim. Ela foi atingida enquanto caminhava pela calçada, nas proximidades do Fórum da cidade. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso horas depois, com o carro escondido em sua residência e a placa adulterada com fita isolante.
"Com profundo pesar, a Funerária Mogiana comunica o falecimento de Maria Julia Perez do Amaral Biazotto. Que a saudade seja abraçada pela serenidade e pelo carinho daqueles que o amam", informou a nota oficial.
O caso veio à tona após um chamado do hospital à Polícia Militar, que alertou sobre a gravidade do estado da vítima. Apesar das lesões iniciais, a idosa, que estava consciente no momento do socorro, conseguiu relatar aos policiais que foi surpreendida pelo veículo enquanto caminhava tranquilamente pela calçada.
Uma testemunha ocular descreveu que o condutor de um Volkswagen Gol branco realizava manobras perigosas antes de perder o controle, invadir a calçada e atingir a senhora. Com o apoio do Comando de Grupo Patrulha, a PM rastreou o endereço do suspeito, que confessou ter deixado a cena sem prestar assistência.
Carro escondido e placa adulterada
Dentro da residência, os policiais localizaram o automóvel com danos compatíveis com a colisão, como capô amassado e para-brisa quebrado. A perícia constatou que a placa havia sido coberta com fita isolante para dificultar a identificação.
Diante do falecimento da vítima e das evidências de ocultação de crime, o homem teve a prisão ratificada no Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Ele responde pelos crimes de fuga do local de acidente e omissão de socorro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e permanece à disposição da Justiça.