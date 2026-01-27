27 de janeiro de 2026
HORTOLÂNDIA

PM recupera carro roubado em 2024 em Campinas e prende suspeito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo 'dublê' havia sido roubado em Campinas no final de 2024. Alerta do monitoramento eletrônico auxiliou a Polícia Militar na abordagem.
Um homem foi preso em Hortolândia, sob a acusação de receptação — crime caracterizado por comprar, vender ou ocultar produto de roubo. A detenção ocorreu após a PM (Polícia Militar) localizar e abordar um veículo com fortes indícios de ter sido adulterado.

A ação teve início a partir de um alerta do setor de Monitoramento, que indicou a circulação de um carro suspeito de usar placas duplas, conhecidas como "dublê". Durante a vistoria técnica, os policiais constataram que o veículo original havia sido roubado em Campinas no mês de outubro de 2024.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia pública, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

