Um homem de 35 anos foi preso em Monte Mor, acusado de agredir e ameaçar a própria irmã e a mãe, de 42 e 68 anos, respectivamente. O caso ocorreu em uma residência no Assentamento, na Rua Abel de Barros, e chama a atenção por ter acontecido mesmo com uma medida protetiva já vigente contra o agressor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no período da tarde por meio do 190. No local, uma das vítimas relatou ter sofrido agressões físicas e ameaças do irmão. Ela também informou que a mãe idosa teria sido alvo de ameaças graves.

Durante o atendimento policial, o suspeito retornou à residência e foi imediatamente abordado pelos militares. Ao ser questionado, ele negou as acusações. No entanto, diante dos relatos detalhados das vítimas e das evidências colhidas no local, os policiais optaram pela prisão em flagrante.