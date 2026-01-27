27 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem de 35 anos ignora medida protetiva e bate na mãe e na irmã

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Alesp
Suspeito de 35 anos descumpriu medida protetiva para ameaçar a mãe e agredir a irmã. Prisão em flagrante ocorreu em Monte Mor.
Suspeito de 35 anos descumpriu medida protetiva para ameaçar a mãe e agredir a irmã. Prisão em flagrante ocorreu em Monte Mor.

Um homem de 35 anos foi preso em Monte Mor, acusado de agredir e ameaçar a própria irmã e a mãe, de 42 e 68 anos, respectivamente. O caso ocorreu em uma residência no Assentamento, na Rua Abel de Barros, e chama a atenção por ter acontecido mesmo com uma medida protetiva já vigente contra o agressor.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no período da tarde por meio do 190. No local, uma das vítimas relatou ter sofrido agressões físicas e ameaças do irmão. Ela também informou que a mãe idosa teria sido alvo de ameaças graves.

Durante o atendimento policial, o suspeito retornou à residência e foi imediatamente abordado pelos militares. Ao ser questionado, ele negou as acusações. No entanto, diante dos relatos detalhados das vítimas e das evidências colhidas no local, os policiais optaram pela prisão em flagrante.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial da cidade, onde a autoridade policial confirmou a prisão. O caso será encaminhado à Justiça, que deve analisar o descumprimento da ordem judicial anterior e as novas agressões.

Comentários

Comentários