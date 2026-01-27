Um homem de 38 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) após agredir a própria mãe, de 62 anos, e atacar um vizinho que tentou intervir na discussão, no Parque Florely, em Sumaré. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da tarde de sábado para atender uma ocorrência de agressão na Rua Pastor Paulo Leivas Macalão. No local, os policiais constataram que o suspeito havia iniciado uma discussão com a mãe, culminando em agressões físicas, com empurrões e tapas.

Ao ouvir a confusão, um vizinho de 48 anos se aproximou para tentar ajudar a idosa. Irado, o agressor então voltou sua fúria contra o homem, utilizando uma barra de ferro para desferir golpes. O autor também teria feito ameaças de morte contra o vizinho durante o ataque.