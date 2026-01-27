27 de janeiro de 2026
SUMARÉ

Filho agride mãe de 62 anos e ataca vizinho com barra de ferro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito de 38 anos utilizou uma barra de ferro para atacar morador que tentou socorrer a idosa. Caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Um homem de 38 anos foi preso pela PM (Polícia Militar) após agredir a própria mãe, de 62 anos, e atacar um vizinho que tentou intervir na discussão, no Parque Florely, em Sumaré. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da tarde de sábado para atender uma ocorrência de agressão na Rua Pastor Paulo Leivas Macalão. No local, os policiais constataram que o suspeito havia iniciado uma discussão com a mãe, culminando em agressões físicas, com empurrões e tapas.

Ao ouvir a confusão, um vizinho de 48 anos se aproximou para tentar ajudar a idosa. Irado, o agressor então voltou sua fúria contra o homem, utilizando uma barra de ferro para desferir golpes. O autor também teria feito ameaças de morte contra o vizinho durante o ataque.

A equipe policial conseguiu dominar a situação e deteve o agressor. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a ocorrência foi formalizada e a prisão ratificada. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

