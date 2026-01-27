A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu um jovem de 21 anos por tráfico de drogas, em uma ação que envolveu fuga, perseguição e um escondite incomum: o para-choque dianteiro de um veículo.

Tudo começou no Jardim Santa Terezinha, após uma denúncia de perturbação do sossego em frente a um comércio de bebidas. As equipes atenderam à ocorrência e abordaram oito pessoas no local. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com o grupo durante a revista pessoal.

No entanto, um dos suspeitos informou que seu veículo, um Fiat Palio, estava estacionado do outro lado da rua. Ao inspecionar o exterior do automóvel, os agentes localizaram, escondidos no para-choque, dois kits contendo 30 porções de maconha e 49 pinos de cocaína.