A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá uma terça-feira (27) de tempo instável, com previsão de chuva a partir da tarde e que deve continuar ao longo da noite. Apesar da umidade, as temperaturas devem ficar elevadas, com máximas em torno de 28°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Sol deve aparecer entre nuvens durante a manhã, mas a instabilidade aumenta significativamente a partir do período da tarde. Os moradores devem se preparar para deslocamentos com possíveis aguaceiros e queda de granizo não está descartada em pontos isolados da região.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam cautela, principalmente no trânsito, e alertam para a possibilidade de alagamentos em áreas de drenagem insuficiente. O acumulado de chuva pode ser significativo em algumas localidades.