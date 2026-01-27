Às vésperas do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região divulgou o balanço das ações realizadas no biênio 2024–2025 no interior de São Paulo e no litoral norte. Os dados indicam que, apesar do avanço institucional, a prática segue presente em diferentes setores da economia, mantendo elevado o volume de denúncias recebidas.

No recorte geral da 15ª Região, foram 240 denúncias registradas em 2024 e 238 em 2025, números praticamente estáveis. A resposta do órgão acompanhou esse cenário. Na esfera extrajudicial, o MPT firmou 63 termos de ajuste de conduta (TACs) em 2024 e 59 no ano seguinte. Já no campo judicial, houve crescimento no número de ações civis públicas, que passaram de nove para dez no período analisado.

Para a coordenadora regional da Conaete, Regina Duarte da Silva, a manutenção desse patamar revela dois aspectos centrais do enfrentamento ao problema. “A manutenção de indicadores próximos às 240 denúncias anuais demonstra que a exploração em condições análogas às de escravo permanece estrutural em diversos setores. Entretanto, essa estabilidade também é fruto de uma sociedade mais consciente e de canais de denúncia mais acessíveis, o que impede que esses casos fiquem invisibilizados”, afirma.