Às vésperas do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro, o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região divulgou o balanço das ações realizadas no biênio 2024–2025 no interior de São Paulo e no litoral norte. Os dados indicam que, apesar do avanço institucional, a prática segue presente em diferentes setores da economia, mantendo elevado o volume de denúncias recebidas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No recorte geral da 15ª Região, foram 240 denúncias registradas em 2024 e 238 em 2025, números praticamente estáveis. A resposta do órgão acompanhou esse cenário. Na esfera extrajudicial, o MPT firmou 63 termos de ajuste de conduta (TACs) em 2024 e 59 no ano seguinte. Já no campo judicial, houve crescimento no número de ações civis públicas, que passaram de nove para dez no período analisado.
Para a coordenadora regional da Conaete, Regina Duarte da Silva, a manutenção desse patamar revela dois aspectos centrais do enfrentamento ao problema. “A manutenção de indicadores próximos às 240 denúncias anuais demonstra que a exploração em condições análogas às de escravo permanece estrutural em diversos setores. Entretanto, essa estabilidade também é fruto de uma sociedade mais consciente e de canais de denúncia mais acessíveis, o que impede que esses casos fiquem invisibilizados”, afirma.
Segundo a procuradora, a atuação resolutiva do órgão se manteve equilibrada ao longo do biênio. “O enfrentamento ao trabalho escravo exige um esforço interinstitucional coordenado. A atuação conjunta do MPT com a Auditoria Fiscal do Trabalho, a Polícia Federal e as forças de segurança pública é o que permite uma resposta rápida e eficaz em campo. Essa rede de enfrentamento fortalece a coleta de provas e garante que o acolhimento ao trabalhador resgatado seja imediato e humanizado”, explica Regina.
Diferenças regionais
O levantamento detalhado por unidades revela dinâmicas distintas dentro da própria 15ª Região. Em Campinas, sede do MPT regional, as denúncias cresceram de 68 em 2024 para 83 em 2025. No mesmo intervalo, houve uma expansão expressiva na formalização de TACs, que saltaram de dois para 23 acordos, indicando maior adesão dos empregadores às medidas de regularização.
Outros polos relevantes também mantiveram alta demanda. Ribeirão Preto e Sorocaba registraram 43 denúncias cada em 2025, enquanto Bauru apresentou crescimento significativo, passando de 17 para 28 registros no comparativo anual.
No campo judicial, o balanço mostra uma distribuição mais equilibrada das ações em 2025. Se no ano anterior Campinas concentrou oito das nove ações ajuizadas, no período seguinte houve maior capilaridade, com três ações em Bauru, três em Ribeirão Preto, três em Campinas e uma em Presidente Prudente.
Ao avaliar o cenário, Regina Duarte da Silva reforça o compromisso institucional. “O Ministério Público do Trabalho e os seus parceiros institucionais continuarão empregando todos os esforços e ferramentas necessárias para erradicar o trabalho escravo no interior paulista, garantindo a defesa da dignidade da pessoa humana, com a finalidade de que o trabalho seja, de fato, um instrumento de emancipação, e não de exploração”, conclui.
Memória e denúncia
O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, lembrado em 28 de janeiro, faz referência ao assassinato de três auditores fiscais do trabalho e um motorista, em 2004, durante uma fiscalização em fazendas da zona rural de Unaí, episódio que ficou conhecido como Chacina de Unaí.
Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma sigilosa pelo portal do MPT-15, pelo aplicativo MPT Pardal ou pelo Disque 100.