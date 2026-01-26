O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Valinhos realiza nesta quinta-feira (29) um processo seletivo para o preenchimento de 278 vagas, distribuídas em 35 funções, para um supermercado da cidade. A seleção ocorre das 9h às 16h, na Rua Itália, nº 267, Jardim Ribeiro.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de caixa, com 83 vagas e exigência de ensino médio; repositor, com 50 vagas para candidatos com ensino fundamental ou médio; e balconista, que soma 20 vagas, também para nível fundamental ou médio.

Os salários variam de R$ 1.767,00 a R$ 4.097,17. Entre os benefícios imediatos estão vale-alimentação de R$ 402,26 e vale-transporte, com desconto de 6%. Após o período de experiência, os contratados passam a contar com convênios médico, odontológico e com farmácia.