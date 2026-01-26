Uma grande operação de limpeza realizada pela Prefeitura de Campinas resultou na retirada de mais de 1.400 toneladas de lixo de vias públicas, praças e pontos de descarte irregular da cidade. A ação ocorreu nos dias 22 e 23 de janeiro e contou com a participação de mais de 300 trabalhadores mobilizados pela Secretaria de Serviços Públicos.
Do volume total recolhido, cerca de 1.200 toneladas estavam concentradas em um ponto de descarte irregular na região dos Amarais, onde se formou um grande acúmulo de resíduos. A força-tarefa também percorreu diversos bairros, entre eles Jardim Mirassol, Vila Esperança, Vila Olímpia, Parque Cidade, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, CDHU, Jardim Campineiro, Recanto da Fortuna, Santa Genebra, Costa e Silva, Alto Taquaral e Vila Miguel Vicente Cury.
Os trabalhos envolveram equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) e da Coordenadoria das Administrações Regionais (COAR), com atuação tanto em áreas residenciais quanto em espaços públicos de convivência.
Praças, canteiros e equipamentos públicos
Nos bairros Santa Genebra, Costa e Silva, Alto Taquaral e Vila Miguel Vicente Cury, a operação teve foco especial na limpeza de praças, canteiros centrais e áreas verdes, além da retirada de materiais descartados irregularmente em frente às residências por meio da operação cata-treco. Somente nesses locais, mais de 200 toneladas de resíduos foram recolhidas.
Ao todo, 46 praças passaram por limpeza completa, incluindo roçagem do mato. Também receberam serviços de zeladoria a área externa do Centro de Saúde do Costa e Silva, o Centro de Referência do Idoso e a Praça de Esportes do Primavera. Para dar conta da operação, foram utilizados 23 caminhões, 20 tratores de diferentes modelos e uma escavadeira hidráulica.
Alerta sobre descarte irregular
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, destacou que o descarte irregular vai além do impacto visual e ambiental. “Objetos descartados em locais inapropriados podem se tornar criadouros para insetos que transmitem doenças e abrigo para animais peçonhentos, além de prejudicar a saúde pública”, afirmou. Segundo ele, Campinas oferece diversas alternativas para o descarte correto de resíduos, como ecopontos e serviços agendados.
Quem flagrar descarte irregular pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153. Já denúncias sobre áreas com acúmulo de lixo ou pedidos de orientação podem ser feitos pelo telefone 156. A relação completa dos ecopontos de Campinas está disponível no site da Prefeitura.