Uma grande operação de limpeza realizada pela Prefeitura de Campinas resultou na retirada de mais de 1.400 toneladas de lixo de vias públicas, praças e pontos de descarte irregular da cidade. A ação ocorreu nos dias 22 e 23 de janeiro e contou com a participação de mais de 300 trabalhadores mobilizados pela Secretaria de Serviços Públicos.

Do volume total recolhido, cerca de 1.200 toneladas estavam concentradas em um ponto de descarte irregular na região dos Amarais, onde se formou um grande acúmulo de resíduos. A força-tarefa também percorreu diversos bairros, entre eles Jardim Mirassol, Vila Esperança, Vila Olímpia, Parque Cidade, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, CDHU, Jardim Campineiro, Recanto da Fortuna, Santa Genebra, Costa e Silva, Alto Taquaral e Vila Miguel Vicente Cury.

Os trabalhos envolveram equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) e da Coordenadoria das Administrações Regionais (COAR), com atuação tanto em áreas residenciais quanto em espaços públicos de convivência.

Praças, canteiros e equipamentos públicos