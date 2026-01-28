Quase metade dos bares e restaurantes da Região de Campinas projeta crescimento no faturamento durante o Carnaval de 2026. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entre os dias 12 e 20 de janeiro. Segundo o levantamento, 49% dos empresários esperam faturar mais em comparação com o mesmo período do ano passado.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Entre os que trabalham com expectativa de alta, 39% estimam crescimento de até 10%. Dentro desse grupo, 13% projetam aumento de até 5%, enquanto 26% calculam avanço entre 6% e 10%. Há ainda empresários que trabalham com projeções mais robustas: 4% esperam crescimento entre 11% e 20%, outros 4% estimam alta de 21% a 30%, e 2% acreditam em um aumento de até 50% no faturamento.
Para 42% dos entrevistados, o faturamento deve permanecer estável, enquanto apenas 7% projetam queda. Outros 2% informaram que os estabelecimentos não existiam no Carnaval de 2025, o que impossibilita a comparação.
No cenário nacional, a expectativa também é positiva. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 14,48 bilhões em receitas no Brasil, um crescimento de 3,8% em relação a 2025 e o maior volume desde o início da série histórica, em 2013.
O presidente da Abrasel Campinas, André Mandetta, avalia que o otimismo na região é mais contido por características locais. “É um período em que a maioria das pessoas residentes na região costuma viajar com amigos e familiares e a queda de eventos corporativos é bem acentuada”, afirma, lembrando que Campinas não concentra grandes festas carnavalescas como cidades litorâneas ou polos de desfiles.
Cenário financeiro do setor
O levantamento também traça um retrato do desempenho financeiro dos bares e restaurantes no encerramento de 2025. Em dezembro, 54% dos empresários da Região de Campinas operaram com lucro, percentual acima da média nacional, de 47%. Outros 30% fecharam o mês em equilíbrio, enquanto 16% registraram prejuízo.
Na comparação entre dezembro e novembro de 2025, 54% dos estabelecimentos relataram aumento de faturamento, 10% mantiveram estabilidade e 34% apontaram queda. Em relação aos preços, 27% não conseguiram realizar reajustes nos últimos 12 meses, 63% ajustaram valores em patamar igual ou abaixo da inflação e 10% repassaram aumentos acima da inflação.
Para o presidente da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci, o cenário cria uma base favorável para o novo ano. “Encerramos o último ano com um cenário bastante positivo, o que cria uma base mais sólida para 2026. O verão e o Carnaval são apenas o ponto de partida. Ao longo dos próximos meses, o setor ainda deve se beneficiar de datas importantes, como o Dia das Mães e a Semana dos Namorados, além da Copa do Mundo, dos feriados e de um fluxo de turistas que tende a seguir em alta no país”, conclui.