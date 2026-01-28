Quase metade dos bares e restaurantes da Região de Campinas projeta crescimento no faturamento durante o Carnaval de 2026. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entre os dias 12 e 20 de janeiro. Segundo o levantamento, 49% dos empresários esperam faturar mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre os que trabalham com expectativa de alta, 39% estimam crescimento de até 10%. Dentro desse grupo, 13% projetam aumento de até 5%, enquanto 26% calculam avanço entre 6% e 10%. Há ainda empresários que trabalham com projeções mais robustas: 4% esperam crescimento entre 11% e 20%, outros 4% estimam alta de 21% a 30%, e 2% acreditam em um aumento de até 50% no faturamento.

Para 42% dos entrevistados, o faturamento deve permanecer estável, enquanto apenas 7% projetam queda. Outros 2% informaram que os estabelecimentos não existiam no Carnaval de 2025, o que impossibilita a comparação.