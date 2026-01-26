Os proprietários de imóveis não residenciais em Campinas, como estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, devem ficar atentos ao calendário do IPTU. A cota única e a primeira parcela do imposto vencem nesta segunda-feira, dia 26.

Quem optar pelo pagamento à vista tem desconto de 5%, com possibilidade de acréscimo de mais 1% para quem aderiu ao IPTU Digital, limitado ao valor de R$ 100. Também é possível parcelar o imposto em até 11 vezes, sem o desconto da cota única.

Já os contribuintes de imóveis residenciais terão prazo maior: o vencimento está programado para o dia 10 de fevereiro.