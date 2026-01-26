Os proprietários de imóveis não residenciais em Campinas, como estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, devem ficar atentos ao calendário do IPTU. A cota única e a primeira parcela do imposto vencem nesta segunda-feira, dia 26.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Quem optar pelo pagamento à vista tem desconto de 5%, com possibilidade de acréscimo de mais 1% para quem aderiu ao IPTU Digital, limitado ao valor de R$ 100. Também é possível parcelar o imposto em até 11 vezes, sem o desconto da cota única.
Já os contribuintes de imóveis residenciais terão prazo maior: o vencimento está programado para o dia 10 de fevereiro.
Neste ano, o imposto não teve aumento real, sendo aplicada apenas a correção da UFIC em 4,49%, índice baseado no INPC do IBGE. Ao todo, o município emitiu 528.515 carnês de IPTU.
Os contribuintes que ainda não receberam o documento físico podem emitir a segunda via de forma online, diretamente no portal da Prefeitura de Campinas, o que também permite programar os pagamentos.
Para atendimento ao público, a Secretaria Municipal de Finanças mantém canais digitais e presenciais. O suporte inclui telefone, WhatsApp, chat online e atendimento presencial nas unidades do Porta Aberta, sempre mediante agendamento prévio.
Quem identificar divergências no lançamento poderá solicitar revisão ou impugnação até o dia 13 de fevereiro. Nesses casos, a orientação é realizar o depósito administrativo para evitar cobrança de multas e juros, caso o pedido não seja acolhido.