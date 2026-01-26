A última semana de janeiro tem início com condições típicas de verão instável em Campinas e na Região Metropolitana. A segunda-feira será marcada por alternância entre períodos de sol e aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuva rápida ao longo do dia.

De acordo com a previsão, as precipitações devem ocorrer de forma isolada, principalmente entre a tarde e a noite. O volume estimado gira em torno de 5 milímetros, sem indicativo de temporais amplos ou chuvas persistentes.

Nas primeiras horas do dia, o clima fica mais agradável, com temperaturas próximas dos 18 graus. Ao longo da manhã, os termômetros sobem gradualmente, atingindo máxima em torno dos 27 graus, o que mantém a sensação de abafamento nos momentos de maior abertura de sol.