O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou a liberação de R$ 53 milhões para a compra de terrenos e a criação de um assentamento para as famílias do acampamento Marielle Vive, localizado em Valinhos. A declaração foi feita na sexta-feira (23), durante o 14º Encontro Nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Salvador.

De acordo com o ministro, os recursos já estão depositados. “Assim que sair a transferência para o Incra da terra, o proprietário recebe esse recurso. Aí vão criar o assentamento”, afirmou Teixeira, acrescentando que a área deve se tornar “um modelo de assentamento, porque está muito perto dessa grande região metropolitana de Campinas, de Valinhos, de Vinhedo”.

Segundo o MST, cerca de mil famílias vivem na ocupação, estabelecida em uma área na Estrada do Jequitibá em abril de 2018. A mobilização teve um episódio trágico em julho de 2019, quando um idoso morreu atropelado após um veículo avançar sobre manifestantes.