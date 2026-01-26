Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a uma ocorrência de degradação ambiental no bairro São Judas Tadeu, em Santo Antônio de Posse, na manhã de sábado (24). A ação resultou na apreensão de diversas aves silvestres e em uma multa administrativa de R$ 5.500 aplicada ao responsável.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram várias gaiolas com pássaros de espécies não identificadas na garagem de uma residência. O morador se identificou como responsável pelos animais.

Condições dos animais e infração

As aves não apresentavam sinais visíveis de maus-tratos, estando em gaiolas limpas e com acesso a água e comida. No entanto, a simples manutenção de espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem autorização constitui crime ambiental.