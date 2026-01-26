O volante Édson Carvalho, do Rio Branco, foi vítima de injúria racial durante o empate por 2 a 2 contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, na tarde de sábado (24). A súmula da partida também registra gritos homofóbicos contra o goleiro Matheus Inácio. O clube de Americana emitiu nota repudiando os ataques e prestou apoio ao atleta.

O episódio racista aconteceu quando Édson se preparava para entrar em campo, no segundo tempo. Um torcedor do Rio Preto teria gritado, em referência ao filme “50 Tons de Cinza”: “agora vai entrar os 50 tons de 16” – aludindo à cor da pele do jogador, que veste a camisa 16. Em seguida, o homem repetiu a frase e fez gestos ofensivos.

“Foi a primeira vez que passei por isso na minha carreira”, relatou o volante, que, acompanhado por representantes do clube, registrou um boletim de ocorrência. O atacante Gustavo Poffo, que também estava no banco de reservas, testemunhou o fato e compareceu à delegacia.