A Polícia Militar desativou, na tarde deste sábado, 24, um bingo ilegal que funcionava em Campinas, no prédio histórico do antigo 7º Cartório, localizado na Rua Barão de Jaguara. De acordo com a corporação, essa foi a quarta operação de fechamento do mesmo estabelecimento.

Durante a ação, os policiais apreenderam 64 máquinas de caça-níquel, além de computadores e 16 impressoras usadas para a produção de cartelas. Também foram encontrados e recolhidos R$ 563,60 em dinheiro.