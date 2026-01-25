25 de janeiro de 2026
PELA QUARTA VEZ

PM fecha bingo clandestino em prédio histórico de Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Bingo ilegal estava localizado em prédio histórico na Rua Barão de Jaguara
A Polícia Militar desativou, na tarde deste sábado, 24, um bingo ilegal que funcionava em Campinas, no prédio histórico do antigo 7º Cartório, localizado na Rua Barão de Jaguara. De acordo com a corporação, essa foi a quarta operação de fechamento do mesmo estabelecimento.

Durante a ação, os policiais apreenderam 64 máquinas de caça-níquel, além de computadores e 16 impressoras usadas para a produção de cartelas. Também foram encontrados e recolhidos R$ 563,60 em dinheiro.

A ocorrência teve início por volta das 12h30, após a PM receber uma denúncia anônima relatando a prática de jogos de azar no local. Até o momento, não há registro de pessoas detidas.

