Campinas inicia a temporada 2026 de corridas de rua com um evento especial: a primeira etapa do Circuito de Corridas dos Distritos será realizada neste sábado (24), às 19h, no Centro, marcando a 10ª edição do tradicional percurso organizado pela Prefeitura.

Mais de 600 atletas já estão inscritos para enfrentar os 6 km da prova noturna — a única do calendário a ser realizada no período da noite em 2026. O trajeto passará por ruas e avenidas históricas da região central, com largada em frente à Catedral Metropolitana.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, a expectativa é de uma temporada intensa e de alto nível técnico. “Nosso objetivo é incentivar a prática de atividades físicas de forma prazerosa e acessível, com eventos bem estruturados que já criaram grande identificação com a população”, afirmou.