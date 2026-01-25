Um homem foi detido após quebrar os vidros do carro de uma vizinha com pedras e, em seguida, ameaçar a família dela e outras pessoas com um facão. O caso ocorreu na Avenida Pedro Risseto, em Mogi Guaçu, e mobilizou policiais militares, que precisaram de reforço para controlar a situação.

Segundo a vítima e testemunhas, o agressor agiu sem motivo aparente: primeiro danificou o veículo, quebrando o para-brisa e os vidros laterais. Em seguida, foi até sua casa, pegou um facão e retornou ameaçando de morte a moradora, o filho dela e outras pessoas presentes.

Populares conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da PM. No calor do momento, o facão foi arremessado para dentro da residência da vítima. O homem apresentava escoriações leves no corpo.