25 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MOGI GUAÇU

Homem é preso após quebrar carro e ameaçar família com facão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Caso foi atendido pela Polícia Militar
Caso foi atendido pela Polícia Militar

Um homem foi detido após quebrar os vidros do carro de uma vizinha com pedras e, em seguida, ameaçar a família dela e outras pessoas com um facão. O caso ocorreu na Avenida Pedro Risseto, em Mogi Guaçu, e mobilizou policiais militares, que precisaram de reforço para controlar a situação.

Segundo a vítima e testemunhas, o agressor agiu sem motivo aparente: primeiro danificou o veículo, quebrando o para-brisa e os vidros laterais. Em seguida, foi até sua casa, pegou um facão e retornou ameaçando de morte a moradora, o filho dela e outras pessoas presentes.

Populares conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da PM. No calor do momento, o facão foi arremessado para dentro da residência da vítima. O homem apresentava escoriações leves no corpo.

Após serem ouvidos na Central de Polícia Judiciária, o delegado de plantão registrou um Boletim de Ocorrência por dano qualificado, injúria e ameaça. O autor permanece preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários