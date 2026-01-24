Um fim de semana de tempo instável e previsão de chuva está marcado para a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo as previsões meteorológicas, o sábado (24) pode ter chuva fraca e isolada. Já o domingo (25) deve ser o dia com maior volume de precipitação, começando cedo e se intensificando no período da tarde e da noite.

As temperaturas devem permanecer amenas durante todo o período, com mínimas de 18°C e máximas de 26°C, sem grandes variações térmicas. Os ventos, que estarão moderados no sábado, perdem força no domingo e ficam fracos, contribuindo para uma sensação de tempo mais abafado junto com a umidade.

A instabilidade começa de forma mais tímida, com possibilidade de pancadas isoladas e rápidas ao longo do dia. Não há previsão de temporais ou grandes acumulados.