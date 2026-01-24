24 de janeiro de 2026
Ações de fiscalização e orientação ocorrem no entorno de escolas e universidades até fevereiro.

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a Operação Volta às Aulas 2026 – 1º semestre, com ações de monitoramento e fiscalização no entorno de unidades de ensino de Campinas. O trabalho segue até o mês de fevereiro, conforme o calendário de retorno das atividades escolares e acadêmicas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Agentes da Mobilidade Urbana atuam em vias com grande fluxo de veículos e pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Ao todo, 16 colégios, escolas estaduais e universidades receberão as ações ao longo do período.

Segundo a Emdec, o foco da operação é organizar a circulação, reduzir conflitos no trânsito e reforçar a segurança viária nas áreas próximas às instituições. As orientações são direcionadas a pais, alunos, motoristas do transporte escolar e demais condutores.

Entre as medidas adotadas estão a reserva antecipada de vagas para garantir mais uma faixa de rolamento, orientação de travessia segura de pedestres, controle de embarque e desembarque, fiscalização de fila dupla e operação de cruzamentos para manter a fluidez do tráfego.

Cronograma de atendimento

As ações serão realizadas de forma escalonada, conforme o início das aulas em cada unidade:

26/01

  • Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora
  • Instituto Educacional Imaculada – Jardim Guanabara
  • Instituto Educacional Jaime Kratz – Alto Taquaral
  • Colégio Ave Maria – Bosque
  • Escola Americana – Jardim Alto da Barra
  • Colégio Dom Barreto – Ponte Preta
  • Colégio Adventista de Campinas – Ponte Preta

27/01

  • Colégio de Aplicação Pio XII – Bosque

28/01

  • Colégio Progresso Campineiro – Cambuí

02/02

  • Escola Estadual Carlos Gomes – Centro
  • Escola Estadual Professor Anibal de Freitas – Jardim Guanabara
  • Escola Estadual Dom Barreto – Ponte Preta

05/02

  • Universidade Paulista (Unip) – Swift

09/02

  • PUC-Campinas – Campus I – Parque das Universidades

12/02

  • Universidade Paulista (Unip) – Swift

23/02

  • Metrocamp – Vila Industrial
  • Objetivo – Vila Industrial

Além da presença operacional dos agentes, a Emdec também prevê ações educativas de trânsito voltadas à volta às aulas, com foco na convivência segura entre pedestres e veículos nas áreas escolares.

