A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a Operação Volta às Aulas 2026 – 1º semestre, com ações de monitoramento e fiscalização no entorno de unidades de ensino de Campinas. O trabalho segue até o mês de fevereiro, conforme o calendário de retorno das atividades escolares e acadêmicas.

Agentes da Mobilidade Urbana atuam em vias com grande fluxo de veículos e pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Ao todo, 16 colégios, escolas estaduais e universidades receberão as ações ao longo do período.

Segundo a Emdec, o foco da operação é organizar a circulação, reduzir conflitos no trânsito e reforçar a segurança viária nas áreas próximas às instituições. As orientações são direcionadas a pais, alunos, motoristas do transporte escolar e demais condutores.