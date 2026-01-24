A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a Operação Volta às Aulas 2026 – 1º semestre, com ações de monitoramento e fiscalização no entorno de unidades de ensino de Campinas. O trabalho segue até o mês de fevereiro, conforme o calendário de retorno das atividades escolares e acadêmicas.
Agentes da Mobilidade Urbana atuam em vias com grande fluxo de veículos e pedestres, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Ao todo, 16 colégios, escolas estaduais e universidades receberão as ações ao longo do período.
Segundo a Emdec, o foco da operação é organizar a circulação, reduzir conflitos no trânsito e reforçar a segurança viária nas áreas próximas às instituições. As orientações são direcionadas a pais, alunos, motoristas do transporte escolar e demais condutores.
Entre as medidas adotadas estão a reserva antecipada de vagas para garantir mais uma faixa de rolamento, orientação de travessia segura de pedestres, controle de embarque e desembarque, fiscalização de fila dupla e operação de cruzamentos para manter a fluidez do tráfego.
Cronograma de atendimento
As ações serão realizadas de forma escalonada, conforme o início das aulas em cada unidade:
26/01
- Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora
- Instituto Educacional Imaculada – Jardim Guanabara
- Instituto Educacional Jaime Kratz – Alto Taquaral
- Colégio Ave Maria – Bosque
- Escola Americana – Jardim Alto da Barra
- Colégio Dom Barreto – Ponte Preta
- Colégio Adventista de Campinas – Ponte Preta
27/01
-
Colégio de Aplicação Pio XII – Bosque
28/01
-
Colégio Progresso Campineiro – Cambuí
02/02
- Escola Estadual Carlos Gomes – Centro
- Escola Estadual Professor Anibal de Freitas – Jardim Guanabara
- Escola Estadual Dom Barreto – Ponte Preta
05/02
-
Universidade Paulista (Unip) – Swift
09/02
-
PUC-Campinas – Campus I – Parque das Universidades
12/02
-
Universidade Paulista (Unip) – Swift
23/02
- Metrocamp – Vila Industrial
- Objetivo – Vila Industrial
Além da presença operacional dos agentes, a Emdec também prevê ações educativas de trânsito voltadas à volta às aulas, com foco na convivência segura entre pedestres e veículos nas áreas escolares.