Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (23) no Jardim Nova Europa, em Campinas, suspeito de estupro de vulnerável envolvendo uma criança de três anos. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, após acionamento feito pelo SAMU.

De acordo com o registro, as equipes foram chamadas para dar apoio em uma residência onde havia indícios de situação de risco. No local, os agentes relataram que ouviram gritos vindos do interior do imóvel, além de um pedido de socorro feito pela mãe da criança, o que levou à entrada imediata da guarnição para cessar a situação.

Durante a intervenção, os agentes afastaram um homem da criança. No interior da residência, foi encontrada uma faca, que foi apreendida e lacrada para perícia. O suspeito, que possui vínculo familiar com a vítima, foi detido no local.