GRITOS DE SOCORRO

Mãe pede socorro e parente é preso por estupro de criança

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM de Campinas
Suspeito foi detido após intervenção da Guarda Municipal no Jardim Nova Europa, em Campinas; caso é apurado pela Polícia Civil.
Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (23) no Jardim Nova Europa, em Campinas, suspeito de estupro de vulnerável envolvendo uma criança de três anos. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal, após acionamento feito pelo SAMU.

De acordo com o registro, as equipes foram chamadas para dar apoio em uma residência onde havia indícios de situação de risco. No local, os agentes relataram que ouviram gritos vindos do interior do imóvel, além de um pedido de socorro feito pela mãe da criança, o que levou à entrada imediata da guarnição para cessar a situação.

Durante a intervenção, os agentes afastaram um homem da criança. No interior da residência, foi encontrada uma faca, que foi apreendida e lacrada para perícia. O suspeito, que possui vínculo familiar com a vítima, foi detido no local.

A mãe foi encaminhada para atendimento médico na UPA São José, enquanto a criança foi levada ao Hospital Mário Gattinho, ambas com suporte do SAMU, para avaliações clínicas e procedimentos de praxe.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

 

