Um trecho da pista interna da avenida Anchieta, no Centro de Campinas, será interditado ao tráfego de veículos neste domingo (25), das 9h às 12h. O bloqueio ocorrerá na altura do número 331, entre as ruas Barreto Leme e Quatorze de Dezembro, para a substituição de poste e estrutura de energia, serviço sob responsabilidade da CPFL.

Durante o período da interdição, os veículos serão desviados para a pista externa da avenida Anchieta, com acesso a partir da rua Barreto Leme e retorno para a pista interna pela rua Dr. Guilherme da Silva. Caso haja necessidade operacional, o desvio poderá ser antecipado no trecho da avenida Benjamin Constant.

O bloqueio também altera o trajeto de linhas do transporte coletivo que circulam pela região. Estão incluídas as linhas 114, 117, 131, 133, 135, 154, 161, 190, 192, 197, 212, 230, 240, 244, 249, 264, 346, 352, 353, 355, 356, 362, 366, 369, 375, 390, 391, 392, 396, 398, 410, 413, BRT10, BRT11, BRT20, BRT25, 604 e 604DV1. Segundo a programação, nenhum ponto de ônibus será desativado.