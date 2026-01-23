23 de janeiro de 2026
AVISO AOS MOTORISTAS

Domingo de obras: Troca de poste trava Anchieta no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição acontece neste domingo (25), das 9h às 12h, no Centro, para troca de poste de energia.
Um trecho da pista interna da avenida Anchieta, no Centro de Campinas, será interditado ao tráfego de veículos neste domingo (25), das 9h às 12h. O bloqueio ocorrerá na altura do número 331, entre as ruas Barreto Leme e Quatorze de Dezembro, para a substituição de poste e estrutura de energia, serviço sob responsabilidade da CPFL.

Durante o período da interdição, os veículos serão desviados para a pista externa da avenida Anchieta, com acesso a partir da rua Barreto Leme e retorno para a pista interna pela rua Dr. Guilherme da Silva. Caso haja necessidade operacional, o desvio poderá ser antecipado no trecho da avenida Benjamin Constant.

O bloqueio também altera o trajeto de linhas do transporte coletivo que circulam pela região. Estão incluídas as linhas 114, 117, 131, 133, 135, 154, 161, 190, 192, 197, 212, 230, 240, 244, 249, 264, 346, 352, 353, 355, 356, 362, 366, 369, 375, 390, 391, 392, 396, 398, 410, 413, BRT10, BRT11, BRT20, BRT25, 604 e 604DV1. Segundo a programação, nenhum ponto de ônibus será desativado.

A operação contará com o acompanhamento de três agentes da Mobilidade Urbana, responsáveis pela sinalização e orientação aos motoristas durante o período da interdição.

