Campinas registrou redução de 6% no número de mortes no trânsito em 2025, segundo balanço preliminar da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Ao longo do ano, 146 pessoas morreram em ocorrências viárias no município. Em 2024, o total havia sido de 156 óbitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Do total registrado em 2025, 76 mortes ocorreram no eixo urbano, 69 em rodovias que cortam a cidade e um caso ainda não teve o local da ocorrência identificado. Os dados integram o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Emdec.

Os números mostram que motociclistas e pedestres continuam sendo os grupos mais vulneráveis, concentrando 83% das mortes. Foram 74 motociclistas ou garupas, o equivalente a 51% dos óbitos, e 47 pedestres, que representaram 32% das vítimas fatais.