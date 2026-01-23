Campinas registrou redução de 6% no número de mortes no trânsito em 2025, segundo balanço preliminar da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Ao longo do ano, 146 pessoas morreram em ocorrências viárias no município. Em 2024, o total havia sido de 156 óbitos.
Do total registrado em 2025, 76 mortes ocorreram no eixo urbano, 69 em rodovias que cortam a cidade e um caso ainda não teve o local da ocorrência identificado. Os dados integram o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Emdec.
Os números mostram que motociclistas e pedestres continuam sendo os grupos mais vulneráveis, concentrando 83% das mortes. Foram 74 motociclistas ou garupas, o equivalente a 51% dos óbitos, e 47 pedestres, que representaram 32% das vítimas fatais.
Entre os 43 casos fatais já analisados em vias urbanas, o principal fator de risco identificado foi a associação entre álcool e direção, presente em 15 ocorrências, o que corresponde a 35% do total analisado. Na sequência aparece o excesso de velocidade, responsável por 14 mortes, ou 33% dos casos.
No recorte específico das vias urbanas, mais da metade das vítimas eram motociclistas ou garupas. Das 76 mortes registradas nesse eixo, 42 envolveram motocicletas, o que representa 55% do total. Os pedestres responderam por 25 óbitos, ou 33%. Juntos, motociclistas e pedestres somaram 88% das mortes em vias urbanas.
Outros perfis apresentaram redução. Sete ocupantes de automóveis e outros veículos morreram em 2025, queda de 30% em relação a 2024, quando foram registrados dez óbitos. Entre os ciclistas, houve dois registros de morte, contra cinco no ano anterior, redução de 60%.
Perfil das vítimas nas vias urbanas em 2025:
- 55% motociclistas ou garupas (42 mortes)
- 33% pedestres (25 mortes)
- 9% ocupantes de outros veículos (7 mortes)
- 3% ciclistas (2 mortes)