Campinas entrou em nível elevado de atenção para a dengue em 28 bairros, segundo o 4º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira, 22 de janeiro. O levantamento indica risco alto de transmissão e prevê a intensificação das ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya.

As áreas classificadas com maior risco estão distribuídas em diferentes regiões da cidade. Na região Leste, o alerta abrange Vila 31 de Março, Jardim Conceição, Parque Brasília e Jardim Boa Esperança. No Noroeste, Jardim Sulamérica, Jardim Santa Rosa e Chácaras Cruzeiro do Sul. Na região Norte, o Jardim Eulina.

No Sudoeste, aparecem DIC II, DIC III, Vida Nova I e Vida Nova II. A região Sul concentra Jardim Campo Belo II, Jardim Fernanda I e II e Jardim Dom Gilberto. Já no Suleste, o alerta inclui Vila Ipê, Jardim Amazonas, Vila Georgina, Jardim dos Oliveiras, Parque Jambeiro, Vila Orosimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itayu, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York.