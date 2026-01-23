Campinas entrou em nível elevado de atenção para a dengue em 28 bairros, segundo o 4º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira, 22 de janeiro. O levantamento indica risco alto de transmissão e prevê a intensificação das ações de controle do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya.
As áreas classificadas com maior risco estão distribuídas em diferentes regiões da cidade. Na região Leste, o alerta abrange Vila 31 de Março, Jardim Conceição, Parque Brasília e Jardim Boa Esperança. No Noroeste, Jardim Sulamérica, Jardim Santa Rosa e Chácaras Cruzeiro do Sul. Na região Norte, o Jardim Eulina.
No Sudoeste, aparecem DIC II, DIC III, Vida Nova I e Vida Nova II. A região Sul concentra Jardim Campo Belo II, Jardim Fernanda I e II e Jardim Dom Gilberto. Já no Suleste, o alerta inclui Vila Ipê, Jardim Amazonas, Vila Georgina, Jardim dos Oliveiras, Parque Jambeiro, Vila Orosimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itayu, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York.
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como objetivo orientar a população a reforçar a eliminação de criadouros dentro das residências, além de facilitar o trabalho das equipes de campo. Moradores das áreas listadas devem permitir a entrada dos agentes, que atuam na identificação e eliminação de focos do mosquito.
A elaboração do alerta leva em conta indicadores técnicos, como incidência de casos, registros recentes de transmissão, densidade populacional, dificuldades de acesso a imóveis e a necessidade de reforço nas ações educativas. A classificação também se estende a bairros menores no entorno das áreas apontadas, mesmo que não estejam citados nominalmente.
As orientações de prevenção valem para toda a cidade, inclusive para regiões que constaram em alertas anteriores e não aparecem nesta edição.