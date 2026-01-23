Dois jovens de 21 anos foram presos em flagrante na noite desta quarta-feira (21) no Jardim São Manoel, em Nova Odessa, sob acusação de roubo e cárcere privado. A prisão foi efetuada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) após uma perseguição que começou em Americana e terminou com a interceptação do veículo roubado.

O crime teve início em Americana, onde um motorista de aplicativo de 40 anos foi rendido pela dupla. Sob ameaça de uma faca de 25 cm, a vítima foi amarrada e levada para uma área de mata. O motorista conseguiu se desvencilhar das cordas e fugir para pedir ajuda, enquanto os criminosos levaram seu celular e o veículo, um Ford Ka.

Perseguição e Captura

Durante patrulhamento preventivo em Nova Odessa, os policiais do Baep avistaram o carro na Rua Olívio Belinate. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos iniciaram uma tentativa de fuga pelas ruas do bairro, mas foram cercados e detidos em uma praça pública.