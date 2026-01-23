23 de janeiro de 2026
TRISTE

Jovem de 28 anos morre após parto em Indaiatuba; família vê falha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Família alega que exames indicavam cesárea, mas hospital optou por parto normal após 40 semanas de gestação; bebê Ravi segue internado.
A família de Bianca Fidêncio, de 28 anos, registrou boletim de ocorrência denunciando uma suposta negligência médica durante o parto realizado no Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo), em Indaiatuba. A jovem morreu na noite de quarta-feira (21) após sofrer uma hemorragia intensa.

De acordo com os familiares, Bianca foi internada no domingo (18) com mais de 40 semanas de gestação. Eles afirmam que o pré-natal indicava a necessidade de uma cesárea, procedimento que não foi realizado pela equipe de plantão. Após o parto, a paciente passou por cirurgia de emergência e foi levada à UTI, mas não resistiu. O filho, Ravi, permanece internado em estado grave.

O que diz o hospital

Em nota, o Haoc informou que Bianca manifestou desejo pela cesariana ao ser admitida, mas que a equipe médica optou pelo parto vaginal devido ao quadro clínico:

Admissão (10h): A paciente apresentava 4 cm de dilatação e contrações eficazes.

  • Evolução (10h45): Um novo exame mostrou dilatação de 6 a 7 cm.

    • Segundo a unidade, diante da rapidez do processo, o parto normal era a conduta "viável e recomendada", e a cesárea só seria considerada em caso de intercorrências durante o trajeto. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que aguarda laudos periciais para esclarecer as causas da morte e as responsabilidades envolvidas.

