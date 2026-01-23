A família de Bianca Fidêncio, de 28 anos, registrou boletim de ocorrência denunciando uma suposta negligência médica durante o parto realizado no Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo), em Indaiatuba. A jovem morreu na noite de quarta-feira (21) após sofrer uma hemorragia intensa.

De acordo com os familiares, Bianca foi internada no domingo (18) com mais de 40 semanas de gestação. Eles afirmam que o pré-natal indicava a necessidade de uma cesárea, procedimento que não foi realizado pela equipe de plantão. Após o parto, a paciente passou por cirurgia de emergência e foi levada à UTI, mas não resistiu. O filho, Ravi, permanece internado em estado grave.

O que diz o hospital

Em nota, o Haoc informou que Bianca manifestou desejo pela cesariana ao ser admitida, mas que a equipe médica optou pelo parto vaginal devido ao quadro clínico: