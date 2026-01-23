A GCM (Guarda Civil Municipal) de Jaguariúna registraram uma ocorrência após serem acionados pelo Pronto-Socorro da cidade. Três vítimas de um acidente de trânsito — uma mulher e suas duas crianças — deram entrada no hospital por conta própria. De acordo com a Guarda, a condutora do veículo, mãe das crianças, não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Os filhos são um bebê de um ano e uma criança de cinco anos. Ao se deslocar até o Hospital Municipal Walter Ferrari para colher informações, os agentes encontraram a mãe sob efeito de medicação e desorientada, o que impossibilitou um relato detalhado sobre o acidente naquele momento.

Apesar da situação, a equipe conseguiu identificar o local da ocorrência e os veículos envolvidos. Segundo boletim médico, nenhuma das vítimas corre risco de vida. O bebê de um ano passou por um procedimento considerado seguro e a criança de cinco anos permanece em estado estável. A mãe também está fora de perigo.